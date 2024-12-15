Пройс о победе в эстафете: «Девушки до меня проделали отличную работу, не хотелось все испортить. Мы запомним этот день»
Франциска Пройс оценила первую с 2021 года победу Германии в женской эстафете.
Сегодня немецкие биатлонистки Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан и Пройс заняли первое место на этапе в Хохфильцене.
Последний раз сборная Германии выигрывала женскую эстафету 16 января 2021-го в Оберхофе, когда финишером тоже была Пройс.
«Вся тройка девушек до меня проделала отличную работу, и мне не хотелось все испортить. Сегодня классный день для нашей четверки. Никто из нас не забудет [эту победу], особенно молодые девушки. Мы запомним этот день», – сказала Пройс.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Spiegel
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