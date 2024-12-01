Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я

Женская сборная Швеции по биатлону лидирует в зачете эстафет на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Зачет эстафет Женщины 1. Швеция – 90 2. Франция – 75 3. Норвегия – 65 4. Италия – 55 5. Австрия – 50 6. Польша – 45 7. Германия – 41 8. Финляндия – 37 9. Чехия – 34 10. Эстония – 31