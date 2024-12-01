Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
Женская сборная Швеции по биатлону лидирует в зачете эстафет на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Зачет эстафет
Женщины
1. Швеция – 90
2. Франция – 75
3. Норвегия – 65
4. Италия – 55
5. Австрия – 50
6. Польша – 45
7. Германия – 41
8. Финляндия – 37
9. Чехия – 34
10. Эстония – 31
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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