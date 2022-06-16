Дмитрий Губерниев: «Я всегда восхищался украинскими героями спорта. И за это Минспорта Украины предложило наложить на меня санкции. Молодцы, что сказать»

Теги синхронное плавание прыжки в воду лыжные гонки Дмитрий Губерниев Политика министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил информацию о том, что Министерство молодежи и спорта Украины планирует внести его в санкционный список.

«Мои зрители по всему миру не дадут соврать! Более преданного поклонника украинского спорта и украинских спортсменов среди российских комментаторов найти сложно...

Я всегда поддерживал украинский спорт: гребцов, пловцов, синхронисток, прыгунов в воду, биатлонистов, лыжников, футболистов! Восхищался украинскими героями спорта!

И за это Министерство спорта Украины выступило с предложением наложить на меня санкции... Молодцы, что сказать», – написал Губерниев в телеграм-канале.

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