Дмитрий Губерниев: «Я всегда восхищался украинскими героями спорта. И за это Минспорта Украины предложило наложить на меня санкции. Молодцы, что сказать»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил информацию о том, что Министерство молодежи и спорта Украины планирует внести его в санкционный список.

«Мои зрители по всему миру не дадут соврать! Более преданного поклонника украинского спорта и украинских спортсменов среди российских комментаторов найти сложно...

Я всегда поддерживал украинский спорт: гребцов, пловцов, синхронисток, прыгунов в воду, биатлонистов, лыжников, футболистов! Восхищался украинскими героями спорта!

И за это Министерство спорта Украины выступило с предложением наложить на меня санкции... Молодцы, что сказать», – написал Губерниев в телеграм-канале.