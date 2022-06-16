Алексей Нуждов о тренерах сборной России: «Я не идиот: если выиграю выборы президента СБР, не стану ничего радикально менять»

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России ( ) поделился ожиданиями от выборов, которые пройдут 23 июня.

– Если выиграете, придется заново собирать команду и переназначать тренеров?

– Я предлагал провести выборы президента до назначения тренеров, но Виктор (Майгуров) на это не пошел. Сборная готовится к сезону, тренеры работают. Да, я принципиально с этим не согласился, но я не идиот: если выиграю выборы, не стану ничего радикально менять.

– Если проиграете, то…

– Наверное, даже больше приобрету – сосредоточусь на своей федерации. Я же еще не сделал Мособласть сильнейшим в стране регионом по биатлону, мы пока отстаем от Тюмени и Хантов. Но еще один срок – и все будет, судя по нашей динамике.

Но надеюсь выиграть. Реальный центр тяжести в биатлоне сегодня – это регионы, от них все зависит и там можно заниматься творчеством. И здесь основной участок работы президента, – сказал Нуждов.

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