Программа Нуждова на выборах президента Союза биатлонистов России: 100 млн на призовой фонд Кубка России, сокращение расходов на штат – 17 млн

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов представил тезисы предвыборной программы.
Планируется, что доходная часть бюджета СБР составит 220 млн рублей, которые будут распределяться так:
- 100 млн – призовой фонд Кубка России
- 40 млн – содержание аппарата СБР
- 40 млн – на потребности сборной России
- 30 млн – помощь регионам
- 10 млн – резерв
Таким образом, расходы на содержание аппарата СБР сократятся на 17 млн, при этом оклад президента составит 0 рублей, а максимальная зарплата в СБР – 180 тысяч. Предлагается сократить должности исполнительного директора, помощника президента, трех из пяти сотрудников пресс-службы и двух юристов.
Штатная структура выглядит следующим образом: президент, три вице-президента (по обеспечению сборных, по взаимодействию с регионами и по юношескому спорту), а также руководитель офиса.
Выборы президента СБР пройдут в конце июня. Второй кандидат – действующий глава СБР Виктор Майгуров.
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