Программа Нуждова на выборах президента Союза биатлонистов России: 100 млн на призовой фонд Кубка России, сокращение расходов на штат – 17 млн

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Алексей Нуждов Биатлон

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов представил тезисы предвыборной программы.

Планируется, что доходная часть бюджета СБР составит 220 млн рублей, которые будут распределяться так:

  • 100 млн – призовой фонд Кубка России
  • 40 млн – содержание аппарата СБР
  • 40 млн – на потребности сборной России
  • 30 млн – помощь регионам
  • 10 млн – резерв

Таким образом, расходы на содержание аппарата СБР сократятся на 17 млн, при этом оклад президента составит 0 рублей, а максимальная зарплата в СБР – 180 тысяч. Предлагается сократить должности исполнительного директора, помощника президента, трех из пяти сотрудников пресс-службы и двух юристов.

Штатная структура выглядит следующим образом: президент, три вице-президента (по обеспечению сборных, по взаимодействию с регионами и по юношескому спорту), а также руководитель офиса.

Выборы президента СБР пройдут в конце июня. Второй кандидат – действующий глава СБР Виктор Майгуров.

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