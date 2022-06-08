Программа Нуждова на выборах президента Союза биатлонистов России: 100 млн на призовой фонд Кубка России, сокращение расходов на штат – 17 млн

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России ( ) представил тезисы предвыборной программы.

Планируется, что доходная часть бюджета СБР составит 220 млн рублей, которые будут распределяться так:

100 млн – призовой фонд Кубка России

40 млн – содержание аппарата СБР

40 млн – на потребности сборной России

30 млн – помощь регионам

10 млн – резерв

Таким образом, расходы на содержание аппарата СБР сократятся на 17 млн, при этом оклад президента составит 0 рублей, а максимальная зарплата в СБР – 180 тысяч. Предлагается сократить должности исполнительного директора, помощника президента, трех из пяти сотрудников пресс-службы и двух юристов.

Штатная структура выглядит следующим образом: президент, три вице-президента (по обеспечению сборных, по взаимодействию с регионами и по юношескому спорту), а также руководитель офиса.

Выборы президента СБР пройдут в конце июня. Второй кандидат – действующий глава СБР Виктор Майгуров.

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