Предложение Нуждова по распределению бюджета на Кубок России: 250 тысяч за победу в личной гонке, 500 тысяч – в эстафете, призовые для тренеров

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России ( ) выдвинул предложение по распределению призового бюджета Кубка России на сезон-2022/23.

Планируется, что совокупный призовой бюджет составит 99,6 млн рублей. 64 млн пойдут на призовые спортсменам за личные гонки, 19,6 млн – за эстафеты, 16 млн – на призовые для тренеров спортсменов, занявших с 1 по 15 места в личных гонках (25% от суммы призовых спортсмена с распределением 50%/50% для личного и первого тренеров).

Предлагается провести 10 этапов: количество и виды гонок устанавливаются с учетом практики Кубка мира в последние 2 года: 58 гонок за сезон (44 личных, 14 эстафет).

Призовые получат спортсмены, занявшие в личных гонках с 1 по 15 места, в эстафетах – команды, занявшие с 1 по 4 место.

За победу в личной гонке спортсмен получит 250 тысяч, за 2-е место – 200 тысяч, за 3-е – 150 тысяч и далее до 15-го места (40 тысяч). За победу в эстафете команда получит 500 тысяч, за 2-е – 400 тысяч, за 3-е – 300 тысяч, за 4-е – 200 тысяч.

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