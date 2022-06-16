Нуждов о борьбе с коррупцией в органах безопасности: «Работа интересная. Это не мелкие мошенники, которые в ларьке кого-то на сотку нахлобучили»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) и кандидат на должность главы СБР Алексей Нуждов рассказал о работе до прихода в биатлон.

«Я был опером, старшим опером, старшим опером по ОВД (особо важным делам) – все это работа с боевыми подразделениями. Дошел до оперативного обслуживания главного командования внутренних войск, где занимался уже оперативным обслуживанием высшего командного состава в качестве начальника отдела по борьбе с коррупцией в Управлении ФСБ России по ВВ МВД. Потом перешел в центральный аппарат Департамента военной контрразведки – сначала замначальником отдела, потом начальником.

В то время (это уже нулевые) вышел закон, где к задачам органов безопасности была отнесена борьба с коррупцией. Я начал специализироваться на должностных экономических преступлениях. Не могу об этом подробно рассказывать, но что это такое по сути? Это выявление, предупреждение и пресечение преступлений экономического характера в ВС РФ. Работа очень интересная, поскольку подразумевает противостояние с талантливыми и умными в определенном смысле людьми. Это не мелкие мошенники, которые в ларьке кого-то на сотку нахлобучили.

Почему меня – 34-летнего полковника – взяли в центральный аппарат разрушить возможные коррупционные цепочки? У меня к тому времени был большой опыт реализованных оперативных материалов на предыдущем месте службы, во многом передовой.

На пенсию я ушел в 40 лет, в 2008-м, когда все более-менее нормально заработало», – сказал Нуждов.

«Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку