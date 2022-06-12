Рикко Гросс: «Лампич начала очень многообещающе. Она стреляет три недели и имеет примерно 70% попаданий. Это хорошая отправная точка»

Главный тренер сборной Словении по биатлону рассказал о прогрессе экс-лыжницы в стрельбе.

Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте объявила о переходе в биатлон в середине мая.

«Она начала очень многообещающе. Она стреляет три недели и имеет примерно 70% попаданий. Это хорошая отправная точка. Она осваивает азы, и все для нее в новинку.

Я считаю, что она очень талантлива, и если она будет усердно работать, то сможет прогрессировать очень-очень быстро. Хорошо, что она задает много вопросов, многим интересуется.

Она также тренируется с бумажными мишенями, чтобы проверить свои ощущения. Очень важно, чтобы, когда я спрашиваю ее об ощущениях, она могла их описать. Кроме того, она очень хорошо анализирует свои промахи.

Однако этот процесс занимает не менее пяти-шести месяцев. Конечно, пока она стреляет только из положения лежа. Только когда она добьется надежных показателей на лежке, она начнет стрелять стоя», – сказал Гросс.