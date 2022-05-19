«Зная характер Лампич, я думаю, что она быстро войдет в биатлонный ритм и не испытает проблем с психологией». Королькевич об уходе словенки из лыжных гонок

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич высказался о переходе словенской лыжницы Анамарии Лампич в биатлон.

На данный момент Королькевич работает с юниорской командой Словении по лыжным гонкам.

«У нас хороший контакт с Анамарией. Ещё до Олимпиады она говорила о своем желании перейти в биатлон и такая договоренность была. В лыжах она брала медали чемпионатов мира, малый спринтерский Кубок мира и добилась всего, кроме олимпийской медали.

Пока она еще не пробовала свои силы в стрельбе, но на пресс-конференции в Поклюке твердо объявила о своем переходе. В лыжной федерации ее пытались уговорить остаться еще на год в лыжных гонках до чемпионата мира в Планице, но она наотрез отказалась, потому что не хочет терять год.

Но если у нее все получится в биатлоне, то она может попробовать выступить на обоих чемпионатах мира. Зная характер Лампич, я думаю, что она быстро войдет в биатлонный ритм и не испытает проблем с психологией», – рассказал Королькевич.