Александр Тихонов: «Бах – подневольная фигура. Если бы спонсором МОК была не Америка, а Россия, то мы бы диктовали условия и музыку бы мы заказывали»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об отстранении россиян. 

«Его слова очень напоминают мне обстановку в России. Нам говорят принять закон о допинге – мы не принимаем, нам говорят не надо колоться – мы продолжаем. Мы ведь давно опозорились.

Бах – это подневольная фигура. Я хорошо его знаю, Томас очень грамотный товарищ. Но если бы спонсором МОК была не Америка, а Россия, то мы бы диктовали условия и музыку бы мы заказывали.

Томасу что прикажут, то и будет говорить», — сказал Тихонов. 

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