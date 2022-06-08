Александр Тихонов: «Бах – подневольная фигура. Если бы спонсором МОК была не Америка, а Россия, то мы бы диктовали условия и музыку бы мы заказывали»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об отстранении россиян.
«Его слова очень напоминают мне обстановку в России. Нам говорят принять закон о допинге – мы не принимаем, нам говорят не надо колоться – мы продолжаем. Мы ведь давно опозорились.
Бах – это подневольная фигура. Я хорошо его знаю, Томас очень грамотный товарищ. Но если бы спонсором МОК была не Америка, а Россия, то мы бы диктовали условия и музыку бы мы заказывали.
Томасу что прикажут, то и будет говорить», — сказал Тихонов.
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