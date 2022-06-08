Александр Тихонов: «Бах – подневольная фигура. Если бы спонсором МОК была не Америка, а Россия, то мы бы диктовали условия и музыку бы мы заказывали»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета об отстранении россиян.

«Его слова очень напоминают мне обстановку в России. Нам говорят принять закон о допинге – мы не принимаем, нам говорят не надо колоться – мы продолжаем. Мы ведь давно опозорились.

Бах – это подневольная фигура. Я хорошо его знаю, Томас очень грамотный товарищ. Но если бы спонсором была не Америка, а Россия, то мы бы диктовали условия и музыку бы мы заказывали.

Томасу что прикажут, то и будет говорить», — сказал Тихонов.

Томас Бах: «В ряде стран была агрессия против российских и белорусских спортсменов. Мы не могли гарантировать их безопасность на международных стартах»

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта