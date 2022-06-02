Олег Матыцин: «Уверен, что Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира. Говорить, что это произойдет завтра, я не буду»

Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.

– Есть ли у России шансы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в , чемпионате Европы по футболу – 2024 и других больших стартах ближайшего времени?

– Мы должны делать для этого все необходимое. Прежде всего не тратить ресурсы на борьбу с кем-то, а выстроить и укрепить национальную спортивную систему, создать новые форматы соревнований, повысить конкуренцию среди российских спортсменов. Это будет важным сигналом и для международного сообщества, которое поймет, что санкциями Россию не сломить, что из любых трудностей мы выходим еще более сильными.

Международный спорт более интересен с сильной Россией, чем со слабой. Это вопрос и бизнеса, и спортивной конкуренции. Мы все видели, как проходили сейчас без сборной России чемпионаты мира по хоккею, фигурному катанию. Это признают и президенты международных федераций. Есть очень много видов спорта, где мы сильны, имеем спортсменов высокого уровня. Это и гимнастика, и художественная гимнастика, и борьба, и фехтование, и теннис, и многие другие.

Наша задача – сделать так, чтобы мы доносили эту мысль не в одиночку, чтобы голос был консолидированный и мощный. Если мы ее решим через такие, например, международные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, то я уверен, что Россия будет участвовать и в , и в чемпионатах мира. Говорить о том, что это произойдет завтра, я не буду.

Мы должны быть не просто активными, а проактивными. Задействовать потенциал МИДа, ОКР, наших представителей за рубежом. Наша задача – определить точки опоры, те дружественные страны, которые реально думают о будущем спорта. С ними надо объединяться. Наш голос должен быть мощным, должен быть представлен странами БРИКС, ШОС, Европы, Африки и так далее.

Речь идет о сохранении международного спортивного движения. Если допускаются нарушения принципов олимпийского движения, то это в конечном счете ведет к нарушению правил. Президент МОК Томас Бах часто говорит о необходимости строить мосты между странами. Но сейчас я вижу, что эти мосты сжигаются. И восстанавливать их будет очень сложно.

Мы видим понимание наших коллег. От многих федераций звучит голос, что отстранение российских спортсменов и исключение российских представителей деструктивно. Как, например, в случае Елены Вяльбе, которую не так давно не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Сейчас крупным федерациям важно все четче заявлять на уровне МОК, что международное спортивное движение в опасности, – сказал Матыцин.

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