Матвей Елисеев: «Пока допуск до тренировок мне не дают. Последнее обследование было полторы недели назад, результаты – неудовлетворительные»

Двукратный призер чемпионатов мира по биатлону рассказал о состоянии здоровья.

– Пока допуска до тренировок мне не дают. Последнее обследование было полторы недели назад, в итоге результаты были неудовлетворительные. При этом причина поменялась: все из-за гормонов, из-за анализа крови.

До нормальной диагностики сердца меня не допускают из-за анализов. Следующее обследование – через три недели, отсчитывая с последнего понедельника.

– Вы какую-то работу ведете? ОФП?

– Только легкую циклическую — кручу велосипед, в основном.

– После допуска сразу начнете подготовку к сезону?

– Должно быть заключение кардиолога. Это хороший, опытный врач, через него проходил не один перетренированный спортсмен. А дальше будем составлять программу с тренером.

– Можно ли говорить, что летний сезон пропустите?

— Я первый раз в такой ситуации, поэтому никаких прогнозов дать не могу. Конечно, я хочу выступить на летнем чемпионате. Но тут как получится восстановиться и подготовиться, – сказал Елисеев.