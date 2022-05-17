Юрий Каминский: «Из-за «вольницы решений» мы уже получили падение результатов Гараничева и Елисеева, которые сами решали, где им тренироваться»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский критически высказался о переходах спортсменов.

Ранее Каминский, отвечая на вопрос об уходе Карима Халили и Даниила Серохвостова из своей группы, заявил, что у биатлонистов возникли разногласия с тренером по стрельбе Максимом Максимовым. В частности, Каминский сказал: «Ради каких-то хотелок группы спортсменов знающего и профессионального тренера я сдавать никогда не буду».

– А почему спортсменам, которые далеко не лидеры сборной, предоставляется право решать, с кем они хотят или не хотят тренироваться? Разве все хотелки могут быть не только на самоподготовке за счет регионов, но и в сборной?

– Это был второй аргумент, с которым я выступил против при формировании групп подготовки. Считаю, именно из-за такой «вольницы решений», предоставленной спортсменам, мы уже получили падение результатов у Гараничева и Елисеева, которые сами решали, где и с кем им тренироваться...» – сказал Каминский.

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