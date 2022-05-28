«Пугали холодной погодой на Таймыре, а тут не холоднее, чем в Москве». Шипулин и Елисеев провели мастер-класс для детей в Дудинке

и провели мастер-класс по биатлону для детей в Дудинке.

Шипулин и Елисеев провели импровизированную эстафету на площадке со стрельбищем, оборудованной рядом с ареной «Таймыр».

«Меня пугали холодной погодой на Таймыре, а тут, оказывается, не холоднее, чем в Москве.

Эмоции на высоте: ребята смогли прочувствовать на себе частичку биатлона. Провели эстафету, показали стрельбище.

Знаете, куда бы ты ни приехал, главное — люди. А люди здесь, на севере, просто замечательные», – сказал Шипулин.