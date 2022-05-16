Гараничев, Сливко, Васнецова, Поршнев, Елисеев не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2022/23

Правление Союза биатлонистов России сегодня утвердило составы групп сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

В составы не попали и (ранее сообщалось, что они будут готовиться с командой Тюменской области), а также , , , Кирилл Стрельцов и Анастасия Егорова.

В прошлом сезоне Васнецова и Сливко были в группе Михаила Шашилова, Поршнев, Елисеев и Стрельцов – у Юрия Каминского, Гараничев – у Сергея Башкирова, Егорова – у Евгения Куваева.

Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп

Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп