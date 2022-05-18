Майгуров об уходе Халили, Серохвостова и Бабикова от Каминского: «Эта ситуация меня не напрягает, я тоже работал с разными специалистами»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о решении биатлонистов Карима Халили, Антона Бабикова и Даниила Серохвостова покинуть группу тренера Юрия Каминского.
Бабиков будет готовиться к сезону в группе Сергея Башкирова, Халили и Серохвостов – у Артема Истомина.
«Какие к нему претензии? Это надо спросить у спортсменов, а не у меня. Не думаю, что это из-за Максима Максимова, это совокупность факторов.
Еще в прошлом году стало понятно, что для комфортной подготовки к Олимпийским играм нужно было создавать две группы. Когда есть взаимопонимание и полное доверие между спортсменом и тренером, может быть достигнут максимальный результат.
Сейчас спортсмены – думающие люди, с определенным опытом, и они могут оценить, насколько им комфортно работать с тем или иным специалистом. Слава богу, у нас не один, а несколько специалистов, есть выбор, с кем готовиться.
Эта ситуация меня не напрягает, я тоже работал с разными специалистами, в том числе и самостоятельно. Во всей этой истории я взял на себя ответственность за принятое решение», – сказал Майгуров.
«Ради хотелок спортсменов я никогда не буду сдавать тренера». Каминский о переходе Халили и Серохвостова в другую группу