Майгуров об уходе Халили, Серохвостова и Бабикова от Каминского: «Эта ситуация меня не напрягает, я тоже работал с разными специалистами»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о решении биатлонистов Карима Халили, Антона Бабикова и Даниила Серохвостова покинуть группу тренера Юрия Каминского.

Бабиков будет готовиться к сезону в группе Сергея Башкирова, Халили и Серохвостов – у Артема Истомина. 

«Какие к нему претензии? Это надо спросить у спортсменов, а не у меня. Не думаю, что это из-за Максима Максимова, это совокупность факторов.

Еще в прошлом году стало понятно, что для комфортной подготовки к Олимпийским играм нужно было создавать две группы. Когда есть взаимопонимание и полное доверие между спортсменом и тренером, может быть достигнут максимальный результат. 

Сейчас спортсмены – думающие люди, с определенным опытом, и они могут оценить, насколько им комфортно работать с тем или иным специалистом. Слава богу, у нас не один, а несколько специалистов, есть выбор, с кем готовиться.

Эта ситуация меня не напрягает, я тоже работал с разными специалистами, в том числе и самостоятельно. Во всей этой истории я взял на себя ответственность за принятое решение», – сказал Майгуров. 

«Ради хотелок спортсменов я никогда не буду сдавать тренера». Каминский о переходе Халили и Серохвостова в другую группу

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