Майгуров об уходе Халили, Серохвостова и Бабикова от Каминского: «Эта ситуация меня не напрягает, я тоже работал с разными специалистами»

Президент Союза биатлонистов России ( ) высказался о решении биатлонистов , и покинуть группу тренера Юрия Каминского.

Бабиков будет готовиться к сезону в группе Сергея Башкирова, Халили и Серохвостов – у Артема Истомина.

«Какие к нему претензии? Это надо спросить у спортсменов, а не у меня. Не думаю, что это из-за Максима Максимова, это совокупность факторов.

Еще в прошлом году стало понятно, что для комфортной подготовки к Олимпийским играм нужно было создавать две группы. Когда есть взаимопонимание и полное доверие между спортсменом и тренером, может быть достигнут максимальный результат.

Сейчас спортсмены – думающие люди, с определенным опытом, и они могут оценить, насколько им комфортно работать с тем или иным специалистом. Слава богу, у нас не один, а несколько специалистов, есть выбор, с кем готовиться.

Эта ситуация меня не напрягает, я тоже работал с разными специалистами, в том числе и самостоятельно. Во всей этой истории я взял на себя ответственность за принятое решение», – сказал Майгуров.

«Ради хотелок спортсменов я никогда не буду сдавать тренера». Каминский о переходе Халили и Серохвостова в другую группу