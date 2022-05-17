Александр Тихонов: «Нуждов обещает регионам новых спонсоров и призовой фонд 100 млн. А чем ты занимался 4 года, пока работал первым вице-президентом?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексея Нуждова.
Нуждов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы СБР. Также на эту должность претендует действующий президент СБР Виктор Майгуров.
«Нуждов говорит, что он бы назначил главным тренером Каминского. В итоге, если за него проголосуют, у нас будет президент «небиатлонист» и главный тренер «небиатлонист». А чем будут биатлонисты заниматься? Как можно оставлять тренером Шашилова, от которого бегут спортсменки, а от Каминского – спортсмены. Кроме Латыпова, с ним никто не хочет тренироваться.
Это показывает безграмотность и безответственность Нуждова, который не разбирается в том деле, за которое берется. Почитал бы комментарии на сайтах и посмотрел, что люди над ним смеются. Единственное, в чем он себя проявил, это в организации банкетов и популизме.
Сейчас он обещает регионам новых спонсоров и призовой фонд сто миллионов. А чем ты занимался четыре года, пока работал первым вице-президентом? Почему все это время в СБР был нищенский бюджет, который к тому же не выполнялся?
Все наследие в биатлоне построила моя команда, а эти только разваливают все. За 13 лет моей работы президентом СБР у нас было 24 золотых медали, а в последующие годы только три», – сказал Тихонов.
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