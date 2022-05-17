Александр Тихонов: «Нуждов обещает регионам новых спонсоров и призовой фонд 100 млн. А чем ты занимался 4 года, пока работал первым вице-президентом?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал вице-президента биатлонистов России (СБР) .

Нуждов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы СБР. Также на эту должность претендует действующий президент СБР Виктор Майгуров.

«Нуждов говорит, что он бы назначил главным тренером Каминского. В итоге, если за него проголосуют, у нас будет президент «небиатлонист» и главный тренер «небиатлонист». А чем будут биатлонисты заниматься? Как можно оставлять тренером Шашилова, от которого бегут спортсменки, а от Каминского – спортсмены. Кроме Латыпова, с ним никто не хочет тренироваться.

Это показывает безграмотность и безответственность Нуждова, который не разбирается в том деле, за которое берется. Почитал бы комментарии на сайтах и посмотрел, что люди над ним смеются. Единственное, в чем он себя проявил, это в организации банкетов и популизме.

Сейчас он обещает регионам новых спонсоров и призовой фонд сто миллионов. А чем ты занимался четыре года, пока работал первым вице-президентом? Почему все это время в СБР был нищенский бюджет, который к тому же не выполнялся?

Все наследие в биатлоне построила моя команда, а эти только разваливают все. За 13 лет моей работы президентом СБР у нас было 24 золотых медали, а в последующие годы только три», – сказал Тихонов.

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