биатлонистов России (СБР) подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона (БФБ).

Соглашение о взаимодействии подписали глава СБР Виктор Майгуров и президент БФБ Андриан Цыбульский.

«Это знаменательное событие, хотя у нас с белорусами было всегда тесное сотрудничество. Но сегодня это стало официальным.

Взаимодействие включает обмен опытом между нашими федерациями. Мы будем соревноваться как минимум друг с другом. Будем рады, если и другие страны заинтересуются и присоединятся к нам.

Цель сотрудничества – поддержание уровня спортсменов. Уверен, что ситуация скоро стабилизируется и наши команды вернутся в биатлон», – сказал Майгуров.

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