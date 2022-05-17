Васильев о переходах Бабикова, Халили и Серохвостова: «Думаю, это связано с тренерским штабом, а не с самим Каминским, – насколько я знаю, там не все было гладко»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что уход Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова из группы Юрия Каминского связан с окружением тренера.

Ранее стало известно, что Бабиков будет готовиться к сезону у Сергея Башкирова, Серохвостов и Халили – у Артема Истомина.

«Думаю, это связано с тренерским штабом, а не с самим Каминским, – насколько я знаю, там не все было гладко. Именно в этом причина, спортсмены бы, конечно, никуда не ушли, если бы их все устраивало. С Юрием Михайловичем можно найти контакт, но, видимо, не со всеми остальными», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Васильев также считает, что российские биатлонисты не должны сами выбирать себе тренеров, если их подготовка ведется на государственные деньги.

«Вольность ни к чему хорошему привести не может. Серохвостов и Халили ушли к Артему Истомину, который стал тренером женской команды, что я тоже считаю очень странным кадровым решением – он женщин никогда прежде не тренировал.

Получается полная ерунда, нет четкого единоначалия, которое должно быть в сборной, чтобы не было известного синдрома, когда хвост виляет собакой. Сейчас происходит именно так.

Сейчас они разбежались в разные стороны, я этого не понимаю. Спортсмены не должны указывать, с кем им тренироваться. Когда они будут это делать за свой, не государственный счет, то могут делать все, что им заблагорассудится.

Но если они готовятся за государственные деньги, деньги налогоплательщиков, то должны выполнять требования, которые перед ними ставит государство. В случае сборной государство – это главные и старшие тренеры», – отметил Васильев.

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