«Ради хотелок группы спортсменов я никогда не буду сдавать тренера». Каминский о переходе Халили и Серохвостова в другую группу

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил причины ухода Карима Халили и Даниила Серохвостова в группу Артему Истомина.

– С чем связан уход Халили и Серохвостова и стал ли он для вас неожиданностью?

– Безусловно, я был проинформирован со стороны президента СБР (Виктора Майгурова), что составы будут такими. Меня очень удивило, что ряд спортсменов предпринял попытку организовать работу моей группы так, как им удобно. В этом вопросе мы с ними и разошлись.

Согласен, что у нас в группе были недостатки, по ходу прошлого сезона возникали некоторые проблемы. Но ради каких-то хотелок группы спортсменов знающего и профессионального тренера я сдавать никогда не буду.

– Речь идет о тренере по стрельбе – Максиме Максимове?

– Да. Но я бы предложил посмотреть анализ по стрельбе наших спортсменов за прошедший сезон, представленный на сайте IBU. Прогресс и Халили, и Серохвостова в стрельбе налицо.

Возьмем 25 сильнейших спортсменов мира – и увидим, что Халили на сегодняшний день находится на третьей-седьмой позициях среди этих спортсменов Кубка мира, хотя Карим прошел все этапы Кубка мира до Олимпиады, а погодные условия, как и на Олимпиаде, были далеко не комфортными...

А Серохвостов прибавил в стрельбе по сравнению с прошлым годом порядка девяти процентов. Глядя на эти результаты, я не считаю, что тренер по стрельбе в моей группе слабый. Могу допустить, что в педагогическом плане отношения были не самыми лучшими. Но при обсуждении я не услышал от спортсменов никакого конструктива для их улучшения.

«Я хочу» или «я не буду» – не аргументы. Конечно, очень важный аргумент лыжного тренера Егора Сорина, что со стрелковой подготовкой было не все в порядке. Но это тоже слова. Я же предпочитаю опираться на цифры и мнения специалистов», – сказал Каминский.

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