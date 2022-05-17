Васнецова об уходе из сборной Пермского края: «Мы с Каринцевым сели и поговорили. Я услышала много плохого о себе»

Российская биатлонистка рассказала о переходе из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

– Общался с вашим личным тренером Каринцевым. Он сказал, что вы переходите в другой регион. Так ли это?

– Да, перехожу в Ямал.

– Почему так?

– Ищу для себя лучшие условия. К сожалению, в Пермском крае условия не такие хорошие.

– Как восприняли в Пермском крае? Показалось, что Каринцев обижен.

– Понятно, что обижен. Спортсмен уходит. Любой бы тренер был бы обижен. Но я с ними приехала и спокойно поговорила. Это его право – обижаться.

– Он говорит, что спокойного разговора не было.

– Иннокентий Александрович такой человек. Когда от него спортсмен уходит, он будет максимально плохое говорить. Это дело хозяйское, верить ему или нет. Но ситуация такая, что я специально приехала в Чайковский, заранее предупредила.

Мы с ним сели и поговорили. Сначала разговор был нормальный. Потом пошли повышенные тона. Я много о себе плохого услышала. Мы не на очень хорошей ноте, конечно, расстались. Я не такого расставания с ним хотела. Но как есть, так есть.

– Он говорит, что нужно оплачивать все, что в вас вложено.

– Все, что в меня вложено, я отчиталась. Договор с Пермским краем у меня не был подписан. Что я оплачивать должна? Я не знаю. Вкладывали они в меня не столько много, потому что все эти годы, что я была в Пермском крае, я тренировалась со сборной.

Они мне даже половину сборов не оплачивали. У них идет стандарт – 1000 проживание, 700 питание. Им не важно, что, допустим, на сборе 2000 проживание и 1500 питание. Они это не оплатят. Половину сборов, которые я ездила за счет регионов, они мне не оплачивали. А сборов за их счет я ездила не так много. Не надо говорить, что они вложили в меня космические деньги.

– Сейчас вы будете тренироваться в региональной команде по собственному желанию? Звали ли вас на централизованную подготовку?

– Да, мне Михаил Викторович (Шашилов) звонил. Спрашивал, с кем я хочу работать. Главное для меня сейчас – перейти в Ямал, и там уже видно будет. Еще полностью все не оформлено, – сказала Васнецова.