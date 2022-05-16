Михаил Шашилов: «Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Валерия Васнецова Биатлон

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на вопрос, почему Валерия Васнецова не попала в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2022/23. 

«Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна.

Я с ней разговаривал до этого, она сказала: «Я через два дня вам позвоню и дам ответ, буду ли тренироваться». Но до праздников мне никто не позвонил, кроме ее личного тренера.

Может, она оформляет переход: на Ямал или ещё куда-то. Но пока так. Со счетов пока ее не скидываем.

Самоподготовка с командой региона? Вполне возможно. Руки развязаны проявить себя в чем-то. Все может быть», – сказал Шашилов. 

Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп

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