Михаил Шашилов: «Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на вопрос, почему не попала в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2022/23.

«Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна.

Я с ней разговаривал до этого, она сказала: «Я через два дня вам позвоню и дам ответ, буду ли тренироваться». Но до праздников мне никто не позвонил, кроме ее личного тренера.

Может, она оформляет переход: на Ямал или ещё куда-то. Но пока так. Со счетов пока ее не скидываем.

Самоподготовка с командой региона? Вполне возможно. Руки развязаны проявить себя в чем-то. Все может быть», – сказал Шашилов.

Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп