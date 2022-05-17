Тренер Васнецовой о переходе биатлонистки в другой регион: «Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел»

Иннокентий Каринцев, личный тренер российской биатлонистки , рассказал о переходе спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

– Проясните, пожалуйста, по Васнецовой. Почему она решила готовиться в региональной команде?

– Ей звоните и пусть она проясняет. Если она ушла и ничего не сказала. Сказала, что переходит в другой регион. И все. Два слова. Была напряженка с самой зимы. Видимо, хотела так и создавала такие условия.

– В какой регион она переходит?

– Не знаю. Она сказала, наверное, в Ямал. Мы же с Шашиловым разговаривали. Я ему все сказал. Он же информацию давал.

– Он говорил, что Валерия сдала винтовку в Чайковском.

– Да, потому что это наша винтовка. Еще и в таком нехорошем состоянии. Негативно так отнеслась. Наверное, хочет готовиться там. Пусть готовится. Столько лет отдал ей бесплатно. Почти седьмой год пошел.

– Не обидно?

– Почему нет? Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А потом он плюнул на вас и ушел. Как вам будет?

– Сейчас у вас с ней связи нет?

– Нет. В течение 20 дней нет связи. Мы затратили очень много денег на нее. Согласно положению, пусть оплачивает и возвращает. Готового человека тренировать, конечно, можно. А пусть юношей наберут, – сказал Каринцев.