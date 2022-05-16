Нуждов о составах групп: «У Каминского было свое мнение, которое не совсем совпадает с итоговыми списками. Его позиция мне близка, но что поделать»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), кандидат на пост главы организации высказался о составах групп сборной России на централизованную подготовку к сезону-2022/23.

«Как это можно прокомментировать? Это решение сегодняшнего правления. Мы сегодня заседали достаточно долго. Прошло голосование, старшие тренеры предлагали кандидатов.

Майгуров свое видение предложил. По людям из списка вопросов почти не было. Вопросы были по поводу того, как разделить по тренерским группам. Но решение было принято большинством голосов.

У Каминского было свое мнение, которое, может, не совсем совпадает с итоговыми списками. Его позиция мне близка, но что ж поделать», – сказал Нуждов в программе «Громко» на «Матч ТВ».

Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп

Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп