Алексей Нуждов: «Сделать Кубок России привлекательным для спортсменов реально. Призовой фонд должен быть около 100 млн рублей на сезон»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР.

Выборы главы СБР предварительно назначены на 23 июня. Действующий президент Виктор Майгуров также планирует принять в них участие.

«Зачем мне баллотироваться? Это моя общественная работа, как и президента федерации Московской области.

Знаю, какими проблемами живут регионы. Знаю, как эти проблемы решаются в СБР. Я часто выступаю с критикой руководства. Критикуя – предлагай. Было бы странно не попробовать решить самому эти проблемы.

Есть вопросы по календарю на новый сезон. Дай бог, чтобы этот период был коротким (отстранение от международных турниров), но, думаю, достаточное время пройдет до возвращения.

Нужно заботиться о том, чтобы спортсмены не теряли мотивацию как морально, так и материально. Нужно найти средства для этого. Кубок России мы не сделаем таким же привлекательным, как Кубок мира, но сделать достаточно привлекательным для спортсменов – это реально.

Считаю, что призовой фонд должен быть около 100 млн рублей на сезон. Тренеры в этом призовом фонде тоже будут присутствовать», – сказал Нуждов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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