Дундуков о Бьорндалене в Китае: «Мне кажется, ему было сложно с немотивированными спортсменами, которые не задают вопросов. Он старался, это было видно»

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален Союз биатлонистов России Никита Крюков Виктор Майгуров сборная Китая Николай Дундуков Биатлон

Российский тренер Николай Дундуков считает, что Уле-Эйнару Бьорндалену было сложно работать в сборной Китая из-за плохой мотивации спортсменов.

После 2019 года Дундуков пересекался с норвежцем, тренируя китайские команды по биатлону и лыжным гонкам.

– Глава СБР Виктор Майгуров говорил, что обсуждал с Бьорндаленом возможную работу в России. Но по тем результатам, которые показали китайские биатлонисты, сложно понять, какой он специалист. Какой тренер Бьорндален?

– Я не думаю, что вправе рассуждать какой он тренер. Мне кажется, что ему было сложно в этой китайской системе с немотивированными спортсменами, которые не задают тебе вопросов. Да, забыл рассказать об этом. В 99% случаев китайцы не задают вопросов.

По их философии, если ты спросил, значит, ты слабый. Если бы мне в Карелию приехал работать Бьорндален, то я бы его завалил вопросами, достал бы, но узнал все, что мне нужно. В Китае ты говоришь спортсмену: «Едем все налево. Понятно?» Он тебе кивает головой и едет направо.

Мне кажется, что Уле было сложно работать с китайским менталитетом. Он старался, это было видно. Какие-то хорошие идеи у него определенно были. Но, повторюсь, я не тот человек, который может судить.

– Тебе, как бывшему биатлонисту, каково было работать с такой легендой?

– Словами не описать. Даже сейчас не могу объяснить ощущения от осознания, что ты, простой парень из Карелии, наравне общаешься с Бьорндаленом, Домрачевой, Крюковым, задаешь им вопросы, решаешь вместе какие-то проблемы. Это очень большая честь работать с ними и колоссальный опыт.

– Если бы Бьорндален работал в России, то многие смотрели бы на него с открытым ртом. Как это было в Китае?

– Там такого нет. Был классный случай с Крюковым. У нас проходили соревнования по подтягиваниям. Никита подтянулся 70 раз и всех обыграл. К нему подошел парнишка сфотографироваться. Но подошел не потому, что Крюков – олимпийский чемпион, а потому что он 70 раз подтянулся.

У китайцев нет культуры лыжного спорта. Они не знают, кто мы такие. Возможно, в этом заключался мой шанс, что я попал в Китай. У них нет понимания, что это Никита Крюков и он в лыжном мире фигура в тысячу раз более известная, чем Коля Дундуков, – рассказал тренер.

«Ты должен постоянно их заставлять. Они не любят то, чем занимаются, так как вынуждены этим заниматься». Тренер Дундуков о работе с китайскими лыжниками и биатлонистами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные