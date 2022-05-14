Дундуков о Бьорндалене в Китае: «Мне кажется, ему было сложно с немотивированными спортсменами, которые не задают вопросов. Он старался, это было видно»

Российский тренер Николай Дундуков считает, что Уле-Эйнару Бьорндалену было сложно работать в сборной Китая из-за плохой мотивации спортсменов.

После 2019 года Дундуков пересекался с норвежцем, тренируя китайские команды по биатлону и лыжным гонкам.

– Глава СБР Виктор Майгуров говорил, что обсуждал с Бьорндаленом возможную работу в России. Но по тем результатам, которые показали китайские биатлонисты, сложно понять, какой он специалист. Какой тренер Бьорндален?

– Я не думаю, что вправе рассуждать какой он тренер. Мне кажется, что ему было сложно в этой китайской системе с немотивированными спортсменами, которые не задают тебе вопросов. Да, забыл рассказать об этом. В 99% случаев китайцы не задают вопросов.

По их философии, если ты спросил, значит, ты слабый. Если бы мне в Карелию приехал работать Бьорндален, то я бы его завалил вопросами, достал бы, но узнал все, что мне нужно. В Китае ты говоришь спортсмену: «Едем все налево. Понятно?» Он тебе кивает головой и едет направо.

Мне кажется, что Уле было сложно работать с китайским менталитетом. Он старался, это было видно. Какие-то хорошие идеи у него определенно были. Но, повторюсь, я не тот человек, который может судить.

– Тебе, как бывшему биатлонисту, каково было работать с такой легендой?

– Словами не описать. Даже сейчас не могу объяснить ощущения от осознания, что ты, простой парень из Карелии, наравне общаешься с Бьорндаленом, Домрачевой, Крюковым, задаешь им вопросы, решаешь вместе какие-то проблемы. Это очень большая честь работать с ними и колоссальный опыт.

– Если бы Бьорндален работал в России, то многие смотрели бы на него с открытым ртом. Как это было в Китае?

– Там такого нет. Был классный случай с Крюковым. У нас проходили соревнования по подтягиваниям. Никита подтянулся 70 раз и всех обыграл. К нему подошел парнишка сфотографироваться. Но подошел не потому, что Крюков – олимпийский чемпион, а потому что он 70 раз подтянулся.

У китайцев нет культуры лыжного спорта. Они не знают, кто мы такие. Возможно, в этом заключался мой шанс, что я попал в Китай. У них нет понимания, что это Никита Крюков и он в лыжном мире фигура в тысячу раз более известная, чем Коля Дундуков, – рассказал тренер.

«Ты должен постоянно их заставлять. Они не любят то, чем занимаются, так как вынуждены этим заниматься». Тренер Дундуков о работе с китайскими лыжниками и биатлонистами