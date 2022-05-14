«Ты должен постоянно их заставлять. Они не любят то, чем занимаются, так как вынуждены этим заниматься». Тренер Дундуков о работе с китайскими лыжниками и биатлонистами

Российский тренер Николай Дундуков рассказал о работе со сборными Китая по биатлону и лыжным гонкам.

– В Китае был так называемый Transfer Project. To есть атлетов из летних видов спорта переводили в зимние. В лыжные гонки и биатлон переводили, в основном, легкоатлетов и гребцов. Изначально предполагалось, что я буду вести биатлонную группу Transfer Project, а у Бьорндалена группа А с опытными спортсменами.

Но в Китае много различных перипетий, в ходе которых свой первый сезон в китайской команде (с августа 2020-го по май 2021-го) я сразу провел на посту старшего тренера дистанционной лыжной группы А. Когда приехал после отпуска, то в олимпийском сезоне стал работать с командой Б по биатлону.

– То есть первый сезон ты работал с Никитой Крюковым?

– Да, но Никита работал со спринтерами, а я с дистанционщиками. Но мы были постоянно вместе.

– Чем в работе отличаются российские и китайские спортсмены?

– В России до уровня национальной команды доходят люди, которые действительно очень сильно любят этот вид спорта, которые с детства мечтали стать олимпийскими чемпионами, встали на лыжи в самом раннем возрасте и идут к своей цели.

В Китае система иная. Ты должен постоянно спортсменов заставлять. В этом основное отличие. Какая там идет история (из рассказов наших менеджеров и переводчиков). Если в детском возрасте ты хорошо сдаешь экзамены, то идешь по пути образования. Если по интеллектуальным способностям ты не прошел, то переходишь в спортивную историю.

Если у тебя предрасположенность, например, к гребле, то тебя отдают хорошему тренеру по гребле и ведут к Олимпийским играм. Твоя жизнь полностью зависит от человека, который к тебе приставлен. Если ты выполняешь требования, то остаешься в команде. Если нет, то вылетаешь.

Они не любят то, чем занимаются, так как вынуждены этим заниматься. У нас ребята были вынуждены заниматься легкой атлетикой и греблей, а тут еще их перекидывают в совершенно непонятный для них вид спорта. В Китае не развиты лыжные гонки, потому что во всех северных регионах зимой до минус 30 с диким ветром.

Сложно полюбить вид спорта, когда, во-первых, тебя заставили им заниматься, во-вторых, нужно тренироваться в таких условиях. Поэтому ты должен спортсмена постоянно контролировать, кататься вместе с ним.

Никита, например, все интенсивные тренировки делал вместе с командой. Это было ключевым преимуществом его группы, потому что он до сих пор в очень хорошей форме. Он подтаскивал своих ребят. Это и помогло Ван Цяну хорошо выступить на Олимпиаде и после завоевать первую медаль Китая в истории на Кубке мира, – рассказал Дундуков.

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