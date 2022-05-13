Губерниев заявил, что Майгуров отказался от предвыборных дебатов с Нуждовым: «Сослался на напряженный график. Я-то все знаю об этом графике»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Алексей Нуждов Матч ТВ Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отказался от предвыборных дебатов с кандидатом на пост главы СБР Алексеем Нуждовым. 

«Действующий глава СБР Виктор Майгуров отказался от предвыборных дебатов с претендентом на пост президента СБР Алексеем Нуждовым. Майгуров сослался на напряженный график работы и отсутствие времени...

Пои этом накануне Майгуров был на телеканале «Звезда» в программе «Фетисов», а 15 мая еще одна съемка на «Звезде» с участием Виктора...

Я-то все знаю о напряженном графике, сегодня даю про Майгурова яркое интервью! Для телеканала «Звезда» – написал Губерниев. 

Выборы президента Союза биатлонистов России предварительно назначены на 23 июня. 

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