Губерниев заявил, что Майгуров отказался от предвыборных дебатов с Нуждовым: «Сослался на напряженный график. Я-то все знаю об этом графике»

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что действующий президент биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отказался от предвыборных дебатов с кандидатом на пост главы СБР Алексеем Нуждовым.

«Действующий глава СБР Виктор Майгуров отказался от предвыборных дебатов с претендентом на пост президента СБР Алексеем Нуждовым. Майгуров сослался на напряженный график работы и отсутствие времени...

Пои этом накануне Майгуров был на телеканале «Звезда» в программе «Фетисов», а 15 мая еще одна съемка на «Звезде» с участием Виктора...

Я-то все знаю о напряженном графике, сегодня даю про Майгурова яркое интервью! Для телеканала «Звезда» – написал Губерниев.

Выборы президента Союза биатлонистов России предварительно назначены на 23 июня.

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