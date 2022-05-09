Владимир Аликин: «У нас должен быть жесткий президент СБР. Если бы им был я, то не распускал бы сборную на индивидуальную подготовку»

Теги Владимир Аликин Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Олимпийский чемпион Владимир Аликин поделился мнением о кандидатах в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

Участвовать в выборах, которые пройдут в июне, планируют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Я не знаю Нуждова, честно говоря. У нас должен быть жесткий президент. Если бы я был президентом, то не распускал бы сборную на индивидуальную подготовку, неважно кого.

Это целая национальная команда, а то одни там тренируются, другие – здесь, отсюда такие результаты – то есть, то нет», – сказал Аликин.

Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные