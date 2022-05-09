Владимир Аликин: «У нас должен быть жесткий президент СБР. Если бы им был я, то не распускал бы сборную на индивидуальную подготовку»

Олимпийский чемпион Владимир Аликин поделился мнением о кандидатах в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

Участвовать в выборах, которые пройдут в июне, планируют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Я не знаю Нуждова, честно говоря. У нас должен быть жесткий президент. Если бы я был президентом, то не распускал бы сборную на индивидуальную подготовку, неважно кого.

Это целая национальная команда, а то одни там тренируются, другие – здесь, отсюда такие результаты – то есть, то нет», – сказал Аликин.

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