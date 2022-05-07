Анфиса Резцова о кандидатах в президенты СБР: «Хотела бы видеть Якушева. Он очень компетентный человек, переживает за биатлон»

Трехкратная олимпийская чемпионка назвала своего кандидата на пост президента Союза биатлонистов России ( ).

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент и действующий президент .

«Я не вижу ни в Майгурове, ни в Нуждове достойной кандидатуры. Виктор Викторович, как и Драчев, за два года не показал ничего.

Нуждов – не биатлонист, у него только хорошая материальная база. Команда и спортсмены будут обеспечены.

Я бы хотела видеть . К сожалению, эта кандидатура вряд ли осуществима. Но он очень компетентный человек, переживает за биатлон», – сказала Резцова.