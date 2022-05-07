Анфиса Резцова о кандидатах в президенты СБР: «Хотела бы видеть Якушева. Он очень компетентный человек, переживает за биатлон»

Теги Союз биатлонистов России Анфиса Резцова Виктор Майгуров Владимир Драчев Владимир Якушев Алексей Нуждов Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала своего кандидата на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров

«Я не вижу ни в Майгурове, ни в Нуждове достойной кандидатуры. Виктор Викторович, как и Драчев, за два года не показал ничего.

Нуждов – не биатлонист, у него только хорошая материальная база. Команда и спортсмены будут обеспечены.

Я бы хотела видеть Владимира Якушева. К сожалению, эта кандидатура вряд ли осуществима. Но он очень компетентный человек, переживает за биатлон», – сказала Резцова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные