Анфиса Резцова о кандидатах в президенты СБР: «Хотела бы видеть Якушева. Он очень компетентный человек, переживает за биатлон»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала своего кандидата на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров.
«Я не вижу ни в Майгурове, ни в Нуждове достойной кандидатуры. Виктор Викторович, как и Драчев, за два года не показал ничего.
Нуждов – не биатлонист, у него только хорошая материальная база. Команда и спортсмены будут обеспечены.
Я бы хотела видеть Владимира Якушева. К сожалению, эта кандидатура вряд ли осуществима. Но он очень компетентный человек, переживает за биатлон», – сказала Резцова.