Тандревольд о коллапсе на Олимпиаде-2022: «Произошедшее мотивирует меня работать как можно лучше в будущем, чтобы это никогда не повторилось»

Норвежская биатлонистка рассказала об отпуске в Колорадо и реакции на высоту.

«Мы были в отпуске в США, и в Колорадо мы были на высоте, но я не отправилась на высотный сбор сразу после окончания сезона.

Забавно наблюдать, как работает тело, когда ты отдыхаешь в горах. На высотных сборах я очень сосредоточена, а сейчас это было второстепенно. Мы совершили несколько лыжных походов и впервые поднялись на отметку 4000 метров. Было круто», – сказала Тандревольд.

Во время гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине норвежке стало плохо, она финишировала только 14-й, хотя шла третьей после заключительной стрельбы. После финиша Тандревольд не могла идти самостоятельно, ей потребовалась помощь врачей.

Биатлонистка считает, что на нее негативно повлияли высотные условия.

«На Олимпиаде я выложилась полностью. Отдать все силы на равнине – это одно, а сделать то же самое на высоте – совсем другое. Многое также зависит от раскладки в гонке – в этом я, пожалуй, могу стать лучше. К тому же, на Играх были экстремальные условия.

То, что там произошло, очень мотивирует меня работать как можно лучше в будущем, чтобы это никогда не повторилось. Будет особенно приятно, когда я снова окажусь на вершине пьедестала», – добавила спортсменка.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках