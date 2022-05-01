Патрик Оберэггер: «Тандревольд выросла и как спортсменка, и как личность. Считаю, что негативный опыт на Олимпиаде больше способствует росту, чем победы»

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Оберэггер ответил на вопрос о том, сможет ли Ингрид Ланмарк Тандревольд стать лидером команды в случае ухода Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн

В этом сезоне 25-летняя Тандревольд заняла 15-е место в общем зачете Кубка мира. Среди норвежек она показала третий результат вслед за Экхофф (11-е) и Ульсбю-Ройселанн (1-е).

«Я в любом случае считаю, что фигура лидера переоценена. Для меня настоящий лидер – это вся группа, потому что это реально имеет значение. Я хочу, чтобы бремя ответственности ложилось не на одного человека, а на группу – так и происходит, когда у тебя конкурентоспособная и сплоченная команда. В этом случае бремя ответственности не столь тяжелое.

Конечно, да, Тандревольд стала более зрелой, и это связано с большим накопленным опытом. Хотя она еще очень молода, Ингрид уже прошла через несколько сезонов на Кубке мира, где ей удается бороться за лидирующие позиции.

Также считаю, что негативный опыт, особенно тот, что был на прошлой Олимпиаде, способствует личностному и спортивному росту в большей степени, нежели победы и и положительные результаты.

Как бы то ни было, я согласен: она выросла и как спортсменка, и как личность, хотя иногда я даже считаю правильным, что она позволяет себе некую беззаботность, которая ее характеризует», – сказал Оберэггер.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках