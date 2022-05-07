Ингрид Тандревольд: «До сих пор не смотрела гонки с Олимпиады в Пекине. Для меня это по-прежнему немного болезненно»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд заявила, что до сих пор не смотрела гонки Олимпиады-2022 в Пекине.

Во время гонки преследования норвежке стало плохо, она финишировала только 14-й, хотя шла третьей после заключительной стрельбы. После финиша Тандревольд не могла идти самостоятельно, ей потребовалась помощь врачей.

На этом Тандревольд завершила свои выступления на Играх.

«Я до сих пор не смотрела гонки с Олимпиады. Для меня это по-прежнему немного болезненно. Мне незачем их смотреть – я чувствую, что могу заново пережить все эмоции от Игр, если просто закрою глаза.

Сейчас я думаю, что было очень хорошо после этого просто встать на лыжи как можно быстрее, почувствовать, что с моим телом все в порядке, что я – это я.

Когда я вернулась домой из Пекина, я действительно поняла, что помимо биатлона есть и другие важные вещи. Возможность быть с моими друзьями, которым все равно, есть у меня медаль Олимпийских игр или нет. Вся поддержка, добрые слова и любовь, которые я ощущала после Олимпиады», – сказала Тандревольд.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках