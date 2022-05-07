Йоханнес Бо о подготовке к сезону: «У меня новый боевой план. Я надеюсь стать лучшей версией себя»

Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что собирается усилить летнюю подготовку, чтобы быть в хорошей форме в зимний сезон.

В сезоне-2021/22 Бо занял 13-е место в общем зачете Кубка мира, до этого он трижды выигрывал Большой хрустальный глобус. Норвежец отметил, что его цель – вернуть желтую майку лидера.

«Можно сказать, что у меня новый боевой план. Я надеюсь стать лучшей версией себя.

Цель – как можно раньше привести себя в форму и поддерживать ее. Хорошо тренироваться и быть на высоком уровне, когда я вступлю в следующий сезон. Думаю, весь сезон мне придется испытывать сильную конкуренцию с другими.

На протяжении последних нескольких лет я был уверен, что зимой у меня все будет хорошо. Хотя в межсезонье я сильно отставал в подготовке.

Я должен попытаться сократить этот разрыв и получить больший импульс перед сезоном в этом году», – сказал Бо.