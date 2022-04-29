Васильев о словах Нигматуллиной про низкие призовые: «У всех регионов разные возможности. Думаю, Удмуртия делает все, что может сделать»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова о низких призовых от региона за олимпийские медали.

«Сложно однозначно подойти к этому вопросу. С одной стороны, спортсмену, конечно, всегда хочется, чтобы его труд был оценен выше, чем это происходит. С другой стороны, у всех регионов разные возможности. Я думаю, что Удмуртия оценила труд своих спортсменов в тех рамках, в которых она может себе позволить.

Сложно сказать, кто прав, кто виноват. Думаю, что я не встал бы ни на чью сторону. Вроде, как спортсмен, я ее понимаю. А с другой стороны, республика делает все, что она может сделать, не у всех есть такие финансовые возможности», – сказал Васильев.