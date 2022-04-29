Васильев о словах Нигматуллиной про низкие призовые: «У всех регионов разные возможности. Думаю, Удмуртия делает все, что может сделать»

Теги сборная России жен Дмитрий Васильев Ульяна Нигматуллина (Кайшева) деньги Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова Ульяны Нигматуллиной о низких призовых от региона за олимпийские медали.

«Сложно однозначно подойти к этому вопросу. С одной стороны, спортсмену, конечно, всегда хочется, чтобы его труд был оценен выше, чем это происходит. С другой стороны, у всех регионов разные возможности. Я думаю, что Удмуртия оценила труд своих спортсменов в тех рамках, в которых она может себе позволить.

Сложно сказать, кто прав, кто виноват. Думаю, что я не встал бы ни на чью сторону. Вроде, как спортсмен, я ее понимаю. А с другой стороны, республика делает все, что она может сделать, не у всех есть такие финансовые возможности», – сказал Васильев.

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