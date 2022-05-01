Иван Черезов: «Призовые на Кубке России однозначно нужны. Это же хлеб и работа спортсменов, одна из главных составляющих для развития и мотивации»

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов ответил на вопрос о призовых на Кубке России.

– Следующий сезон, вероятно, наши спортсмены проведут в России. Нужны ли денежные призовые на Кубке страны?

– Однозначно. Так во всем мире: на любые соревнования, где большие призовые, едут все сильнейшие. Это же хлеб и работа спортсменов, одна из главных составляющих для развития и мотивации в любом виде спорта.

– Какой-то проект по призовым уже есть?

– Есть. Но давайте я об этом не буду говорить. Пусть это озвучит президент. Думаю, что его прерогатива об этом говорить, – сказал Черезов.