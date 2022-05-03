«Базовая ставка в регионах – 22 тысячи. На кассе в «Пятерочке» и то дают 35». Вице-президент СБР Нуждов о зарплатах биатлонистов

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о зарплатах спортсменов в регионах.

Нуждов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы СБР. Также в выборах будет участвовать действующий президент Виктор Майгуров. Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня.

– Какие аспекты в работе организации вы бы изменили?

– Громких вещей нет, есть только совершенно нормальное и человеческое. Я хотел бы, чтобы была открытость, как она была при Драчеве. На мой взгляд, там нечего скрывать-то, обратная ситуация рождает кучу кривотолков и нездоровую обстановку. Зачем скрытничать? Я считаю, что бюджет общественной организации должен быть открыт полностью, чтобы те, кто выбирает президента, понимали, что, куда и сколько идет.

Я, как глава Федерации биатлона Московской области, считаю, что президент региональной федерации должен уделять 80% времени своему региону. Спорт высших достижений – это туда, к главному и старшему тренеру. Может быть, я не прав, но у нас, помимо сборной, есть двадцать тысяч народу. Сколько таких регионов, у которых куча проблем? Эти проблемы не решаются на уровне региона.

Также нужно привлекать средства на этапы Кубка России. У спортсменов на Кубке мира и Кубке IBU была возможность заработать, чтобы оправдать нагрузку.

У нас базовая ставка в любых региональных министерствах спорта, как например у Гореевой, 22 тысячи. Я не говорю, что это мало, это просто база. Жить на зарплату возможности, скорее, нет. Можно сколько угодно любить биатлон, но ты проживи на 22 тысячи. На кассе в «Пятерочке» и то дают 35 тысяч. Диссонанс, согласитесь.

Этот вопрос надо решать. Как его решать, я знаю. У нас предыдущие президенты говорили один про миллиарды, другой – про сотни миллионов, я называю вещи своими именами: как я скажу, так и сделаю.

– Вы готовы назвать сумму призовых, которую планируются ввести на этапах Кубка России?

– Я мог бы ее назвать. У меня есть понимание, откуда ее взять и как это будет. Это все я буду говорить на конференции. Я хочу, чтобы делегаты узнали это от меня, а не от журналистов. Думаю, так будет правильно, – сказал Нуждов.

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