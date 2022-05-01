Губерниев о словах Нигматуллиной про призовые: «Спонсоров искать не собираемся, на Кубках мира не побеждаем, но денег нужно больше!»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недовольстве российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной призовыми от Удмуртии за олимпийские медали.

«Быстрее, больше, еще больше! А биатлонистка Нигматуллина – молодец! Главное – больше денег, и победы придут! Спонсоров искать не собираемся, на Кубках мира не побеждаем, где приличные призовые, но денег нужно больше!

Считаю, Ульяне нужно поставить памятник в центре Ижевска! Золотой бюст!» – написал Губерниев.

Ульяна Нигматуллина: «Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ о призовых в Удмуртии. В меня, конечно, вкладываются и регион, и СБР, но для высших достижений нужно больше»

«Патриотизм никак не ценится». Наша биатлонистка получила меньше миллиона за медаль Олимпиады – и ей обидно