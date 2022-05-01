Зайцева о словах Нигматуллиной про призовые: «Пусть работает лучше и будет больше зарабатывать!»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала слова биатлонистки о низких призовых от региона за медали Пекина-2022.

«От каждого региона зависят эти суммы. Чего она переживает? Я такой человек, что думаю: сколько ты заслужил, столько и получил. Как можно это оценивать, мало или много?

Не знаю, что она хочет. Если больше, нужно было регион менять! Руководство решает. Мне в Москве тоже раньше, если так сравнивать, за золотые медали давали примерно столько же.

Думаю, 900 тысяч рублей – это нормальная сумма! Плохой жест обсуждать, что тебе дали мало денег. Для чего она это просто выносит? Надо между собой разбираться или говорить руководству, а не выносить проблему. Пусть работает лучше и будет больше зарабатывать! Так не делается. Я считаю, что спортсмен должен быть благодарным. Нужно радоваться в жизни тому, что тебе дается в принципе», – сказала Зайцева.

«Патриотизм никак не ценится». Наша биатлонистка получила меньше миллиона за медаль Олимпиады – и ей обидно