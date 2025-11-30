Виктория Метеля: «Расстроена сегодняшним результатом — у меня не получилось со стрельбой, был не самый хороший ход»

Метеля: расстроена из-за пятого места – не получилось со стрельбой.

Российская биатлонистка Виктория Метеля прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, где она заняла пятое место.

Победу одержала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова.

«Расстроена сегодняшним результатом — у меня не получилось со стрельбой, был не самый хороший ход. Не очень понравилось, как работали лыжи, но думаю, что сегодня у всех так. Всегда настраиваемся на самый лучший результат, хочется попасть в тройку призеров, но золото одно, все на него претендуют. Не буду скрывать, что я расстроилась.

На последней стрельбе все было под контролем, но почему-то вот эти глупые промахи допустила. В чем глупость? Возможно, в излишнем контроле или даже наоборот. Пока не могу сказать, будем с тренерами анализировать. Сама не могу понять причин, поэтому расстроена в том числе и из-за этого.

Не стоит переживать так долго из-за гонок. Не могу сказать, что она прямо совсем не получилась. Удалось побороться за топ-6, расширенный подиум.

На Кубок Содружества приедут мои родители, брат. Очень жду этого. Они — моя поддержка, очень соскучилась. Буду стараться показать результат, чтобы обрадовать их и Ханты-Мансийск», — сказала Метеля.