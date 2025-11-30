  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Даниил Серохвостов: «Ковры были скользкие, не смог удобно встать, чтобы лыжи нормально держали. Из-за этого и со стрельбой не смог совладать»
3

Даниил Серохвостов: «Ковры были скользкие, не смог удобно встать, чтобы лыжи нормально держали. Из-за этого и со стрельбой не смог совладать»

Серохвостов: не смог совладать со стрельбой из-за скользких ковров.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов объяснил, почему допустил пять промах в гонке преследования на Кубке России в Ханты-Мансийске.

В гонке Серохвостов занял шестое место, победил Кирилл Бажин. 

— Третья стрельба лишила тебя шансов не только на медаль, но и на победу, что там произошло?

— Ковры были скользкие, не смог удобно встать, чтобы лыжи нормально держали. Из-за этого и со стрельбой не смог совладать. Лыжи и во время стрельбы разъезжались. А на четвертом рубеже я чуть лед притоптал, разогрел и встал нормально. 

— На трассе, как показалось, ты был как в лучшей форме.

— Не сказал бы. Было тяжело разогнать себя. На последнем круге меня победила лень. Не стал бросаться за парнями и до финиша просидел за Антоном Бабиковым, спасибо ему большое. Думаю, он на меня зол, так как я весь круг за ним отдыхал, а на финише его обогнал.

Сегодня была установка отработать последний круг, но я сильно расстроился из-за стрельбы и решил, что на трассе отдохну, — сказал Серохвостов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoДаниил Серохвостов
logoсборная России
logoКубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок России. Общий зачет. Смольский лидирует, Бажин – 2-й, Поварницын – 3-й
30 ноября, 12:26
❄️ Кубок России. Бажин выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Корнев – 3-й
30 ноября, 10:06
Евгений Сидоров: «Удивился, что у нас одинаковый результат с Серохвостовым, – он всегда может показать скорость выше той, на которую мы реально готовы»
29 ноября, 10:06
Главные новости
Александр Тихонов: «Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по десять метров»
28 минут назад
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Перро стартует 44-м, Лагрейд – 46-м, Фийон-Майе – 52-м, Самуэльссон – 54-м, Джакомель – 56-м, Жаклен – 64-м
сегодня, 19:12
Доротея Вирер: «Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже»
сегодня, 18:36
Кубок мира. Общий зачет. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
сегодня, 16:47
Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го, у Лейнамо и Бене – первые подиумы
сегодня, 16:32
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности
сегодня, 16:19
⚡️ Кубок мира. Вирер победила в индивидуальной гонке, Лейнамо – 2-я с отставанием 0,3 секунды, Бене – 3-я, Жанмонно – 4-я
сегодня, 15:55
Виктория Метеля: «В Смоленске даже сейчас не могу сказать спасибо ни одному тренеру и руководителю. Меня, юного тогда спортсмена, там уничтожили»
сегодня, 13:41
Виктория Метеля: «Штампы о внешности уже надоели. Я доказываю, что и выступать могу неплохо. Да и поговорить на разные темы»
сегодня, 13:18
Виктория Метеля: «Если я всю карьеру пробегаю в России – это будет, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни»
сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 16:58
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
сегодня, 16:52
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
30 ноября, 17:25
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31