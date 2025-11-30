  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Динара Смольская: «Рада победить в День матери в России. Мой малыш меня поддерживал на стадионе, кричал: «Мама, беги!»
2

Динара Смольская: «Рада победить в День матери в России. Мой малыш меня поддерживал на стадионе, кричал: «Мама, беги!»

Смольская рассказала, что ребенок поддерживал ее во время гонки преследования.

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о победе в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Рада победить в День матери в России. Наш белорусский праздник мы отметили еще в октябре. Приятно еще от того, что мой малыш меня поддерживал сегодня возле забора на стадионе, кричал: «Мама, беги!» Испытываю приятные эмоции, когда он меня поддерживает. Чувствую себя на 100% мамой, так как ребенок постоянно со мной рядом и на сегодняшний день он чемпион и в биатлоне.

Когда вчера настраивалась на гонку, было в планах, что могу себе позволить один промах. Девчонки, которые впереди бежали, не всегда стабильны в стрельбе. Где-то понимала, что с одним промахом у меня будет шанс побороться за тройку призеров, но, как оказалось, этого хватило и для золота.

На первом круге посмотрела свои лыжи и увидела, что они работают со всеми остальными, не проигрывают, и поэтому включилась уже в гонку сразу после первого рубежа.

Сегодня есть искренняя радость из-за того, что настраивалась на гонку преследования, чего нельзя сказать о спринте. Там собиралась выйти и отработать как тренировку. Но все же из-за промаха чувствую какую-то недосказанность. Понимаю, что у меня не идеальная форма, чтобы бороться именно четырьмя нулями», – сказала Смольская.

«У нас хорошо работают лыжи. Если не брать в расчет гонку на МЛКБ, мы бы так и начали сезон. Там наш сервис не мог показать все свои хитрости, навыки, умения, поэтому мы сейчас бежим на равных со всеми остальными российскими спортсменами. Это радует и придает сил в борьбе за медали.

Все идет к тому, что Кубок России является разогревом. Сейчас мы проделаем скоростную работу, чтобы в идеальной форме подойти к Кубку Содружества», – добавила спортсменка.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoКубок России
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoсборная Беларуси жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок России. Общий зачет. Сола лидирует, Смольская – 2-я, Фролова – 3-я
30 ноября, 12:22
❄️ Кубок России. Смольская победила в гонке преследования, Наталия Шевченко – 2-я, Сола – 3-я
30 ноября, 06:33
Анна Сола: «Не первый год бегаю в России, знаю, что такое российские морозы. Научилась утепляться»
27 ноября, 09:18
Главные новости
Александр Тихонов: «Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по десять метров»
27 минут назад
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Перро стартует 44-м, Лагрейд – 46-м, Фийон-Майе – 52-м, Самуэльссон – 54-м, Джакомель – 56-м, Жаклен – 64-м
сегодня, 19:12
Доротея Вирер: «Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже»
сегодня, 18:36
Кубок мира. Общий зачет. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
сегодня, 16:47
Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го, у Лейнамо и Бене – первые подиумы
сегодня, 16:32
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности
сегодня, 16:19
⚡️ Кубок мира. Вирер победила в индивидуальной гонке, Лейнамо – 2-я с отставанием 0,3 секунды, Бене – 3-я, Жанмонно – 4-я
сегодня, 15:55
Виктория Метеля: «В Смоленске даже сейчас не могу сказать спасибо ни одному тренеру и руководителю. Меня, юного тогда спортсмена, там уничтожили»
сегодня, 13:41
Виктория Метеля: «Штампы о внешности уже надоели. Я доказываю, что и выступать могу неплохо. Да и поговорить на разные темы»
сегодня, 13:18
Виктория Метеля: «Если я всю карьеру пробегаю в России – это будет, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни»
сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 16:58
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
сегодня, 16:52
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
30 ноября, 17:25
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31