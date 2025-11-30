Динара Смольская: «Рада победить в День матери в России. Мой малыш меня поддерживал на стадионе, кричал: «Мама, беги!»

Смольская рассказала, что ребенок поддерживал ее во время гонки преследования.

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о победе в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Рада победить в День матери в России. Наш белорусский праздник мы отметили еще в октябре. Приятно еще от того, что мой малыш меня поддерживал сегодня возле забора на стадионе, кричал: «Мама, беги!» Испытываю приятные эмоции, когда он меня поддерживает. Чувствую себя на 100% мамой, так как ребенок постоянно со мной рядом и на сегодняшний день он чемпион и в биатлоне.

Когда вчера настраивалась на гонку, было в планах, что могу себе позволить один промах. Девчонки, которые впереди бежали, не всегда стабильны в стрельбе. Где-то понимала, что с одним промахом у меня будет шанс побороться за тройку призеров, но, как оказалось, этого хватило и для золота.

На первом круге посмотрела свои лыжи и увидела, что они работают со всеми остальными, не проигрывают, и поэтому включилась уже в гонку сразу после первого рубежа.

Сегодня есть искренняя радость из-за того, что настраивалась на гонку преследования, чего нельзя сказать о спринте. Там собиралась выйти и отработать как тренировку. Но все же из-за промаха чувствую какую-то недосказанность. Понимаю, что у меня не идеальная форма, чтобы бороться именно четырьмя нулями», – сказала Смольская.

«У нас хорошо работают лыжи. Если не брать в расчет гонку на МЛКБ, мы бы так и начали сезон. Там наш сервис не мог показать все свои хитрости, навыки, умения, поэтому мы сейчас бежим на равных со всеми остальными российскими спортсменами. Это радует и придает сил в борьбе за медали.

Все идет к тому, что Кубок России является разогревом. Сейчас мы проделаем скоростную работу, чтобы в идеальной форме подойти к Кубку Содружества», – добавила спортсменка.