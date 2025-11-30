Фийон-Майе пропустит сингл-микст на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за болезни. Его заменит Фабьен Клод

Фийон-Майе пропустит сингл-микст на Кубке мира в Эстерсунде из-за болезни.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе не выступит в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Эстерсунде .

Федерация лыжных видов спорта Франции сообщила, что спортсмен заболел накануне.

Фийона-Майе заменит Фабьен Клод . Его партнершей будет Камиль Бене.

Гонка начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.