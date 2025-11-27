2

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовано расписание первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

С 27 по 30 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

1-й этап

Ханты-Мансийск

Расписание трансляций

27 ноября, четверг

10:00 – женщины, спринт – результаты

28 ноября, пятница

15:00 – мужчины, спринт – результаты

29 ноября, суббота

9:30 – смешанная эстафета

30 ноября, воскресенье

9:00 – женщины, гонка преследования

12:30 – мужчины, гонка преследования

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции всех гонок – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
