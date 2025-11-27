Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовано расписание первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
С 27 по 30 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
1-й этап
Ханты-Мансийск
Расписание трансляций
27 ноября, четверг
10:00 – женщины, спринт – результаты
28 ноября, пятница
15:00 – мужчины, спринт – результаты
29 ноября, суббота
9:30 – смешанная эстафета
30 ноября, воскресенье
9:00 – женщины, гонка преследования
12:30 – мужчины, гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции всех гонок – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
