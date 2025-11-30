  • Спортс
Александр Корнев: «У меня стоит такая галочка – выиграть у Халили финиш. Я подтянул спринтерские качества, но нужно еще тактику подтянуть»

Корнев: у меня стоит такая галочка – выиграть у Карима Халили финиш.

Российский биатлонист Александр Корнев оценил выступление в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. 

Корнев занял в гонке третье место, победил Кирилл Бажин, Карим Халили финишировал вторым. 

— Отличная гонка! Но если последнюю стойку отработал чисто, то промах на третьем рубеже – чисто от того, что я поторопился, уже в гонку начал убегать. Самочувствие хорошее.

— Финиш красивым получился.

— Да, очень. Такие финиши я люблю, но иногда немного грустно из-за того, что приходится мчаться на максимум. Этим и зрелищен биатлон. Надеюсь, наша борьба всем понравилась.

Если честно, у меня стоит такая галочка – выиграть у Карима (Халили) финиш. Я подтянул свои спринтерские качества, но нужно еще тактику подтянуть, сегодня в этом я проиграл, а так чувствовал, что был готов, — сказал Корнеев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
