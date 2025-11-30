❄️ Кубок России. Смольская победила в гонке преследования, Наталия Шевченко – 2-я, Сола – 3-я
Динара Смольская победила в гонке преследования на Кубке России по биатлону.
30 ноября на Кубке России по биатлону пройдет женская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
1-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Гонка преследования
1. Динара Смольская (Беларусь) – 30.23,9 (1)
2. Наталия Шевченко – 9,2 (1)
3. Анна Сола (Беларусь) – 36,6 (5)
4. Елизавета Фролова – 46,2 (4)
5. Виктория Метеля – 49,2 (3)
6. Ирина Казакевич – 51,1 (3)
7. Светлана Миронова – 54,9 (1)
8. Кристина Резцова – 1.23,2 (5)
9. Анастасия Гришина – 1.26,1 (2)
10. Маргарита Болдырева – 1.27,0 (2)
11. Екатерина Мошкова – 2.24,1 (4)
12. Анна Григорьева – 2.27,2 (0)
13. Инна Терещенко – 2.29,1 (2)
14. Елизавета Бурундукова – 2.38,5 (7)
15. Юлия Коваленко – 2.40,3 (6)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
