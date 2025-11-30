❄️ Кубок России. Смольская победила в гонке преследования, Наталия Шевченко – 2-я, Сола – 3-я

Динара Смольская победила в гонке преследования на Кубке России по биатлону.

30 ноября на Кубке России по биатлону пройдет женская гонка преследования. Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26 1-й этап Ханты-Мансийск Женщины Гонка преследования 1. Динара Смольская (Беларусь) – 30.23,9 (1) 2. Наталия Шевченко – 9,2 (1) 3. Анна Сола (Беларусь) – 36,6 (5) 4. Елизавета Фролова – 46,2 (4) 5. Виктория Метеля – 49,2 (3) 6. Ирина Казакевич – 51,1 (3) 7. Светлана Миронова – 54,9 (1) 8. Кристина Резцова – 1.23,2 (5) 9. Анастасия Гришина – 1.26,1 (2) 10. Маргарита Болдырева – 1.27,0 (2) 11. Екатерина Мошкова – 2.24,1 (4) 12. Анна Григорьева – 2.27,2 (0) 13. Инна Терещенко – 2.29,1 (2) 14. Елизавета Бурундукова – 2.38,5 (7) 15. Юлия Коваленко – 2.40,3 (6)