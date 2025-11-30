  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Карим Халили: «Сегодня постарался собраться, все получилось. Но до старта были мысли, что, может, и не выходить на преследование»
2

Карим Халили: «Сегодня постарался собраться, все получилось. Но до старта были мысли, что, может, и не выходить на преследование»

Халили: в спринте было непросто, но сегодня постарался собраться, все получилось.

Российский биатлонист Карим Халили оценил выступление в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (2-е место). 

— Как ты себя сегодня чувствовал? Было же болезненное состояние.

— Честно говоря, до конца не отошел. Поэтому и вчера на спринте было непросто. Но сегодня постарался собраться, все получилось. Но до старта были мысли, что, может, и не выходить на преследование. Окончательно решил вопрос по участию в пасьюте только на разминке – понял, что состояние позволит бороться.

— Не было дежавю с гонкой Кубка МЛКБ? Почти те же действующие лица.

— Было-было. Все, кто стоял возле трассы, кричали: «Парни, у вас вторая попытка». Было интересно. Хотелось на этот раз прямо очень аккуратно провести борьбу и обойтись без столкновений, — сказал Халили.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoКарим Халили
logoКубок России
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Корнев: «У меня стоит такая галочка – выиграть у Халили финиш. Я подтянул спринтерские качества, но нужно еще тактику подтянуть»
30 ноября, 11:29
Даниил Серохвостов: «Ковры были скользкие, не смог удобно встать, чтобы лыжи нормально держали. Из-за этого и со стрельбой не смог совладать»
30 ноября, 11:00
❄️ Кубок России. Бажин выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Корнев – 3-й
30 ноября, 10:06
Главные новости
Александр Тихонов: «Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по десять метров»
28 минут назад
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Перро стартует 44-м, Лагрейд – 46-м, Фийон-Майе – 52-м, Самуэльссон – 54-м, Джакомель – 56-м, Жаклен – 64-м
сегодня, 19:12
Доротея Вирер: «Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже»
сегодня, 18:36
Кубок мира. Общий зачет. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
сегодня, 16:47
Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го, у Лейнамо и Бене – первые подиумы
сегодня, 16:32
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности
сегодня, 16:19
⚡️ Кубок мира. Вирер победила в индивидуальной гонке, Лейнамо – 2-я с отставанием 0,3 секунды, Бене – 3-я, Жанмонно – 4-я
сегодня, 15:55
Виктория Метеля: «В Смоленске даже сейчас не могу сказать спасибо ни одному тренеру и руководителю. Меня, юного тогда спортсмена, там уничтожили»
сегодня, 13:41
Виктория Метеля: «Штампы о внешности уже надоели. Я доказываю, что и выступать могу неплохо. Да и поговорить на разные темы»
сегодня, 13:18
Виктория Метеля: «Если я всю карьеру пробегаю в России – это будет, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни»
сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 16:58
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
сегодня, 16:52
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
30 ноября, 17:25
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31