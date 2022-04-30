Ульяна Нигматуллина: «Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ о призовых в Удмуртии. В меня, конечно, вкладываются и регион, и СБР, но для высших достижений нужно больше»

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина объяснила свое недовольство суммой призовых, полученных от Удмуртии за выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемые соотечественники, особенно из Удмуртии. Я прекрасно понимаю, что огромное количество людей живет в тяжелом финансовом положении. Учителя, врачи, ветераны, пенсионеры, а также многие другие...

В первую очередь, моя задача и работа – приносить высокие результаты для удмуртского и российского спорта, я стараюсь изо всех сил, вкладываю все время, во многом себя ограничиваю и, конечно, в значительной мере вкладываюсь финансово в подготовку.

В этом сезоне удовлетворительно выступила на Олимпиаде в Пекине. Все были очень рады и гордились. Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ на вопрос о величине призовых в Удмуртской Республике. Не владея всей информацией, многие высказались, включая депутатов, комментаторов, легенд спорта, ветеранов.

И я уважаю мнения возмущенных людей, и вообще считаю свободу слова очень важной. В меня, конечно, вкладываются и Удмуртская Республика, и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды Удмуртской Республики.

Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства. И, как я поняла из речей на приемах в Москве, наши результаты важны для общества. Большое спасибо за внимание к этому вопросу, но мне он кажется незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент.

Хочется чтобы люди вокруг меня жили хорошо, чтобы их труд, права и жизни ценились. Данная ситуация показала мне многое, я о ней не жалею.

P.S. А еще буду перечитывать интервью, чтобы не впечатлять так сильно.

P.P.S. Пожалуйста, не выхватывайте фразы из контекста», – написала Нигматуллина в соцсетях.

На Олимпиаде в Пекине спортсменка взяла серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной.

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