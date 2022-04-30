Ульяна Нигматуллина: «Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ о призовых в Удмуртии. В меня, конечно, вкладываются и регион, и СБР, но для высших достижений нужно больше»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина объяснила свое недовольство суммой призовых, полученных от Удмуртии за выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемые соотечественники, особенно из Удмуртии. Я прекрасно понимаю, что огромное количество людей живет в тяжелом финансовом положении. Учителя, врачи, ветераны, пенсионеры, а также многие другие...

В первую очередь, моя задача и работа – приносить высокие результаты для удмуртского и российского спорта, я стараюсь изо всех сил, вкладываю все время, во многом себя ограничиваю и, конечно, в значительной мере вкладываюсь финансово в подготовку.

В этом сезоне удовлетворительно выступила на Олимпиаде в Пекине. Все были очень рады и гордились. Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ на вопрос о величине призовых в Удмуртской Республике. Не владея всей информацией, многие высказались, включая депутатов, комментаторов, легенд спорта, ветеранов.

И я уважаю мнения возмущенных людей, и вообще считаю свободу слова очень важной. В меня, конечно, вкладываются и Удмуртская Республика, и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды Удмуртской Республики.

Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства. И, как я поняла из речей на приемах в Москве, наши результаты важны для общества. Большое спасибо за внимание к этому вопросу, но мне он кажется незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент.

Хочется чтобы люди вокруг меня жили хорошо, чтобы их труд, права и жизни ценились. Данная ситуация показала мне многое, я о ней не жалею.

P.S. А еще буду перечитывать интервью, чтобы не впечатлять так сильно.

P.P.S. Пожалуйста, не выхватывайте фразы из контекста», – написала Нигматуллина в соцсетях.

На Олимпиаде в Пекине спортсменка взяла серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной.

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