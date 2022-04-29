Александр Тихонов: «У Нигматуллиной две олимпийские медали, можно было ей и побольше призовых дать. А вот футболистам я бы не платил»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова о низких призовых от региона за олимпийские медали.

«Мы в свое время стартовали за крупу. У Нигматуллиной две олимпийские медали – бронза и серебро. Можно было ей и побольше призовых дать. Медалей то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить!

А вот футболистам я бы не платил за такую игру. Что у нас есть в футболе? Трибуны пустые, команды ничего не зарабатывают. Кроме скандалов у нас ничего в футболе нет.

Нигматуллиной надо было побольше дать. А футболистам совсем мало платить!» – сказал Тихонов.

«Немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона». Нигматуллина о призовых от Удмуртии за олимпийские медали