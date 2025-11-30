  • Спортс
  Ирина Казакевич: «Шестое место — неплохой результат. Есть небольшие проблемы по ногам, они меня лимитируют»
Ирина Казакевич: «Шестое место — неплохой результат. Есть небольшие проблемы по ногам, они меня лимитируют»

Казакевич: есть небольшие проблемы по ногам, они меня лимитируют.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич сообщила, что испытывает проблемы с ногами. 

Сегодня Казакевич стала шестой в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. 

— В такой борьбе сегодня хотелось бы оказаться на подиуме. Я не совсем недовольна, шестое место — неплохой результат. Хотелось бы чуть больше скорости на последнем отрезке, но в последних гонках именно заключительный круг является камнем преткновения. Это не связано с функциональным или физическим состоянием — есть небольшие проблемы по ногам, они меня лимитируют. Наверное, это один неприятных моментов.

Не скажу, что последняя стрельба выдалась эмоциональной. Мне это несвойственно, но обратила внимание на работу Анны Солы и поторопилась, немножко отвлеклась. Заключительный выстрел уже не выцеливала.

— Сказали про ноги, которые вас лимитируют. Это что-то серьезное? На трассе мы не видим ту Ирину Казакевич, к которой привыкли.

— Четыре круга выдались достаточно неплохими. Была хорошая скорость. Но на последнем круге у меня появилась тенденция, которая, возможно, связана с жесткостью трассы, сковывает ноги. Возникают неконтролируемые движения, которые не позволяют на финальных отрезках, километрах включить те мышцы, которые должны работать.

Думаю, это проблема старта сезона, потому что в прошлом году именно на этой трассе были такие неполадки. В следующих гонках, здесь на Кубке Содружества, я уже должна избавиться от этой проблемы.

Насколько знаю, я не одна, кто испытывает в этой области лимитирующий фактор, — сказала Казакевич.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
